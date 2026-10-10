В Уфе состоялся концерт ансамбля кураистов

Вечер открылся звучанием башкирской народной мелодии «Урал», неофициального гимна башкирского народа. Зал слушал ее стоя, а многие зрители принесли с собой курай и присоединились к исполнению прямо из зала.

Художественный руководитель ансамбля Азат Аиткулов исполнил башкирскую народную мелодию «Колой кантон». Обращаясь к зрителям, он отметил, что когда только начинал играть на курае, «нас было совсем немного и отношение к инструменту было иным. Прошло почти 60 лет и сегодня мы живем в поистине золотое время: у нас есть Государственный ансамбль кураистов».

Во время концерта прозвучали как старинные напевы, так и современные обработки. Тем самым ансамбль показал, что не просто хранит наследие, но и открывает его новым поколениям в свежем, выразительном звучании.

Автор фото: Ляйсан МИННИХАНОВА