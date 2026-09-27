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Культура
27 Сентября , 08:25

В Башкирии выходит в прокат художественный фильм «Не оставляйте нас!»

Фильм «Не оставляйте нас!» готовится к широкому прокату и вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля «Маленький принц».

В Башкирии выходит в прокат художественный фильм «Не оставляйте нас!»В Башкирии выходит в прокат художественный фильм «Не оставляйте нас!»
В Башкирии выходит в прокат художественный фильм «Не оставляйте нас!»

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры Башкирии, полнометражный художественный фильм «Не оставляйте нас!» режиссёра Вилюры Исяндавлетовой, снятый на киностудии «Башкортостан», готовится к выходу в прокат: по картине поданы документы на получение прокатного удостоверения, завершаются последние правки.

Одновременно фильм получил еще одно важное подтверждение профессионального интереса: картина вошла в международную конкурсную программу кинофестиваля для подростков и молодежи «Маленький принц», который стартовал во Владикавказе.

Фото: кадр из фильма предоставлен пресс-службой Минкультуры РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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