В Башкирии выходит в прокат художественный фильм «Не оставляйте нас!»

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры Башкирии, полнометражный художественный фильм «Не оставляйте нас!» режиссёра Вилюры Исяндавлетовой, снятый на киностудии «Башкортостан», готовится к выходу в прокат: по картине поданы документы на получение прокатного удостоверения, завершаются последние правки.

Одновременно фильм получил еще одно важное подтверждение профессионального интереса: картина вошла в международную конкурсную программу кинофестиваля для подростков и молодежи «Маленький принц», который стартовал во Владикавказе.

Фото: кадр из фильма предоставлен пресс-службой Минкультуры РБ.