Ильдар Абдразаков празднует 50-летний юбилей

Юбиляр родился в Уфе в семье матери — художницы и отца — актера, теле- и кинорежиссера, основателя студии «Башкортостан». На сцену он начал выходить с четырех лет, а будучи студентом первого курса Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, стал солистом Башкирского государственного театра оперы и балета.

Ильдар Абдразаков — известный российский оперный певец, народный артист России и Башкортостана, обладатель премии «Грэмми». В 2016 году он основал Фонд поддержки и продвижения молодых талантов, приоритетом деятельности которого является поиск, поддержка и продвижение молодых вокалистов, популяризация классической музыки. С марта 2026 года является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

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