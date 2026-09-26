+20 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
26 Сентября , 10:11

Ильдар Абдразаков празднует 50-летний юбилей

Сегодня, 26 сентября, исполнилось 50 лет уроженцу Башкирии, выдающему оперному певцу, Народному артисту России и Башкортостана Ильдару Абдразакову.

Ильдар Абдразаков празднует 50-летний юбилейИльдар Абдразаков празднует 50-летний юбилей
Ильдар Абдразаков празднует 50-летний юбилей

Юбиляр родился в Уфе в семье матери — художницы и отца — актера, теле- и кинорежиссера, основателя студии «Башкортостан». На сцену он начал выходить с четырех лет, а будучи студентом первого курса Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, стал солистом Башкирского государственного театра оперы и балета.

Ильдар Абдразаков — известный российский оперный певец, народный артист России и Башкортостана, обладатель премии «Грэмми». В 2016 году он основал Фонд поддержки и продвижения молодых талантов, приоритетом деятельности которого является поиск, поддержка и продвижение молодых вокалистов, популяризация классической музыки. С марта 2026 года является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Фотография минкульта РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru