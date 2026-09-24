Большой театр привезёт в Уфу балет «Дягилев»

Хореограф-постановщик спектакля — Алессандро Каггеджи, режиссер-постановщик — Сергей Глазков, художник-постановщик — дизайнер Игорь Чапурин. Главные партии двухактного балета исполнят мировые звезды Большого театра Элеонора Севенард, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин и Денис Савин.

Премьера спектакля состоялась в Москве на Новой сцене Большого театра в июне прошлого года. Затем были аншлаги в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, а также в Нижегогородском театре оперы и балета.

Постановка представляет собой пластическое переосмысление эпохи «Русских сезонов» и жизни знаменитого импрессарио, русского театрального и художественного деятеля, мецената Сергея Дягилева. Это симбиоз современной хореографии, визуальных решений и переосмысление культурного наследия.

По словам основателя фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев» Сергея Шитькова, данный спектакль — не документальная хроника и не биографическая зарисовка, а художественная интерпретация: действие разворачивается за кулисами, во время репетиций спектакля «Дафнис и Хлоя».

— Мы повествуем о прирожденном таланте Сергея Дягилева создавать шедевры и собирать вместе таких непохожих и противоречивых титанов искусства, как композитор Морис Равель, художник Лев Бакст, танцовщики Михаил Фокин, Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина. Сам Дягилев — основа сюжета, центральное звено алхимического процесса, имя которому — репетиция.

Идея поставить «балет в балете» о Дягилеве принадлежит Денису Родькину. Его нестандартный подход и смелость сначала сильно удивили, а потом вдохновили и наполнили творческой энергией всю нашу команду, — рассказал Сергей Шитьков.

По мнению самого «возмутителя спокойствия» и исполнителя заглавной партии балета, продемонстрировать все стороны характера Сергея Дягилева посредством балетной пластики — сложная, но очень интересная задача.

— Эта постановка — наш творческий эксперимент. Некий микс балетной неоклассики и современного танца, который мы воплотили вместе с молодым хореографом Алессандро Каггеджи. В свое время дягилевские «Русские сезоны» заставили весь мир полюбить русский балет, русских музыкантов, русских художников. Сергей Дягилев — человек, который, можно сказать, управлял искусством и обладал невероятным даром объединять в одном проекте потрясающе талантливых артистов. Рядом с ними импрессарио кажется бесстрашным, абсолютно уверенным в себе и даже деспотичным. Но когда он остается наедине с собой, мы видим его душевные метания — сомнения, переживания, слабости, страхи провала и неудачи, — поделился «закулисным» замыслом балета Денис Родькин.

Его партнерша в жизни (они поженились в январе этого года) и на сцене прима-балерина Элеонора Севенард (праправнучатая племянница Матильды Ксешинской), в свою очередь отметила, что роль Тамары Карсавиной, которую она исполняет, очень значима.

— Ведь Тамара Карсавина — легенда русского балета. Она всегда шла за чем-то новым, ее полностью захватывал творческий процесс, и это роднило их с Сергеем Дягилевым. И она действительно была знаковым человеком в «Русских сезонах». Не случайно Карсавину называли «танцующим пламенем». Но на репетициях она не разжигала конфликты. Наоборот, выступала буфером между Дягилевым и артистами, через нее раскрывались внутренние противоречия и динамика отношений внутри труппы. Поэтому для меня участие в проекте — нечто большее, нежели просто танцевальная партия. Я стараюсь прожить на сцене дух эпохи и понять, как взаимодействовали великие личности начала XX века, — пояснила суть характера своей героини Элеонора Севенард.

Накануне московской премьеры художник-постановщик спектакля Игорь Чапурин на пресс-конференции в Большом театре так охарактеризовал главного персонажа балета: «У нас Дягилев не позер, наслаждающийся величием. Напротив, он показан мыслящим и страдающим человеком. Конечно, он умел подчинить себе артистов и творцов. Но при этом он идеализировал все, что в итоге получалось у его команды. Наша история про то, как поразительно они открывали свое искусство Европе и миру».

Фото: Денис ШУМОВ.