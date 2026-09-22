Радий Хабиров встретился с Владимиром Машковым

Радий Хабиров и Владимир Машков обсудили развитие культурной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Владимир Машков поблагодарил руководство Башкирии за поддержку театральной сферы.

— Театр — это уникальное живое пространство, где всегда сохраняются искренние человеческие чувства и великая сила живого слова, — сказал народный артист. — Наша страна многонациональна. И именно в этом гармоничном многообразии культур, языков и традиций мы остаемся единым целым.

В свою очередь, Радий Хабиров отметил особую роль театрального искусства в культурной жизни региона.

— В республиканском Союзе театральных деятелей состоят более 570 человек — он один из самых многочисленных в стране, — сказал глава Башкирии. — Республика уникальна своими национальными театрами. У нас большие русский, башкирский, татарский драмтеатры. Есть профессиональные удмуртские, марийские, чувашские и другие театральные труппы. И такое многообразие национальностей — главное наше богатство, которое мы обязаны сберечь. В Союзе театральных деятелей России мы видим огромную энергетику. И, конечно, хотим быть рядом с вами в процессах по консолидации и развитию творческого сообщества.

Радий Хабиров также сообщил, что в рамках федеральной программы по обновлению Домов актера в Уфе будет реконструирован Дом актера имени Бедер Юсуповой. Руководитель региона и Владимир Машков обсудили состояние объекта и договорились подготовить дорожную карту ремонтно‑восстановительных работ. Также прозвучала идея провести в Уфе в 2028 году церемонию награждения победителей Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.