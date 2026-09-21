В Башкирии пройдёт международный Аксаковский праздник

О подготовке и мероприятиях праздник рассказал и.о. министра культуры республики Фанур Шайхисламов на оперативном совещании в региональном правительтсве.

Главной площадкой праздника по традиции станет Мемориальный дом-музей писателя. Здесь вскоре откроется выставка «Аксаков и русские писатели», она будет работать до 1 ноября. А в Национальном музее республики 17 сентября открылась международная выставка «Аксаковские зеркала». Посетители смогут увидеть более 50 работ, большинство которых написаны с натуры в тех местах, где жил Аксаков с семьей. Кстати, эти выставки можно посетить по Пушкинской карте.

Впервые в республике пройдет акция «Аксаковская сирень»: гости праздника высадят саженцы сирени в тех местах Башкирии, где бывал писатель — селах Зубово Уфимского района, Надеждино Белебеевского района, деревне Киешки Кармаскалинского района. Эти мероприятия дополнит традиционная акция «Зеленая Башкирия», она состоится 26 сентября.

В Саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова мэрия Уфы организует арт-пикник «Чаепитие у Аксаковых» под слоганом «Вкус уфимской осени». Жители города смогут посетить концертно-игровую программу, гастрозону, ремесленную ярмарку, мастер-классы.

— За 36 лет Аксаковский праздник стал культурным брендом республики, имеющим международный статус, — отметил Фанур Шайхисламов. — В Год единства народов России он приобретает особое значение.

Основным мероприятием Аксаковского праздника традиционно станет торжественный вечер в Башкирском театре оперы и балета — бывшем Аксаковском народном доме. На праздник приглашены участники специальной военной операции, члены их семей, писательское сообщество Башкортостана, студенты уфимских вузов и колледжей, а также почетные гости из Германии, Сербии и Финляндии.

В программе — вручение литературной премии имени Аксакова, ордена Григория Аксакова и награждение лауреатов городской премии. Литературная премия имени С.Т. Аксакова учреждена в 1996 году и присуждается один раз в три года писателям, публицистам и литературным критикам. В этом году на соискание премии поступило 45 творческих работ. Премии удостоены 17 из них. Имена победителей будут объявлены на торжетсвенном мероприятии.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос повышения премии имени Аксакова. Сейчас размер премии для студентов составляет 17 241 рубль, для наставников — 10 000 рублей.

— Произведения Аксакова — это живое дыхание нашей истории, зеркало, в котором отражается душа народа, его любовь к родной земле, к ее природе, к ее обычаям. Его литературное наследие, семейные традиции, гражданская позиция — духовно-нравственные ориентиры для подрастающего поколения. Именно эти ориентиры сегодня составляют основу нашего культурного кода, — подчеркнул глава минкульта республики.

Фото: пресс-служба администрации Уфы