Музыкальная группа «AY YOLA» получила награды правительства Башкирии

«AY YOLA» — не просто музыкальный проект, а настоящее культурное явление, которое открывает Башкирию миру, подчеркнул Андрей Назаров.

— Коллектив соединяет традиции и современность, а творчество группы вдохновляет молодежь и объединяет разные национальности. На встрече за чашкой чая договорились, что правительство будет помогать музыкантам в продвижении имиджа республики, — отметил он.

Почетным знаком награждены солист-мультиинструменталист Ринат Рамазанов, саунд-продюсер и музыкант-мультиинструменталист Руслан Шайхитдинов и солистка Адель Шайхитдинова. Почетной грамотой отмечены менеджер группы Овсеп Степанян, Александр Сухочев и пресс-секретарь Лилия Гильфанова.

Получая награду, Ринат Рамазанов признался, что курай ведет его по жизни: «Где бы ни звучал курай, везде с нами сила Урал-батыра, его заветы, актуальные во все времена». Он поблагодарил за награду и назвал ее крылом для дальнейшего творчества — во благо республики, страны и всего мира.

Музыканты поделились с премьер-министром ближайшими планами. Уже выпущена виниловая пластинка: последний раз альбом с башкирскими песнями на виниле выходил в 1989 году, а теперь эта традиция возвращается.

Уже завтра выходит клип на песню «Аманат», которую музыканты завершили прямо в экспедиции на Северном полюсе. Эта композиция объединяет восемь эпосов. И здесь есть особая символика: именно выходец из Башкирии в 1977 году впервые установил флаг Советского Союза на Северном полюсе. Теперь наши музыканты продолжают эту историю — уже своим голосом.

Еще один неожиданный и амбициозный поворот: Роскосмос предложил «AY YOLA» переосмыслить песню «Нежность» к 60-летию легендарной композиции. Ее слушают все космонавты перед вылетом. В своей версии группа использует национальные инструменты. А в планах — коллаборации с известными мировыми музыкантами.

Напомним, широкая известность пришла к «AY YOLA» после песни «Homay». Трек стремительно вошел в первую пятерку глобального чарта Shazam, обойдя признанных мировых звезд, и набрал свыше 3 млрд прослушиваний. Коллектив выступал на Петербургском международном экономическом форуме, стал хедлайнером Всероссийской детской фольклориады в Уфе, объединившей участников из 78 регионов, и сыграл на дрейфующей льдине в рамках экспедиции «Ледокол знаний».

Фото: пресс-служба правительства РБ.