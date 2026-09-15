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Культура
15 Сентября , 06:36

В Уфе выступит Луганский республиканский музыкально-драматический театр

26 — 28 сентября на сцене Башкирского драматического театра имени М. Гафури пройдут гастроли Луганского республиканского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича, сообщает пресс-служба Башдрамы.

В Уфе выступит Луганский республиканский музыкально-драматический театрВ Уфе выступит Луганский республиканский музыкально-драматический театр
В Уфе выступит Луганский республиканский музыкально-драматический театр

В Уфе будут показаны знаковые спектакли театра: рок-опера «Распятая юность», музыкальная комедия «Бабий бунт» и мюзикл «Опасные связи». 

В мюзикле «Опасные связи» отражена жизнь аристократии Парижа восемнадцатого века, где любовь, жажда мести, тайны и интриги переплетаются в сложном узоре.

Эмоциональный музыкальный рассказ-боль «Распятая юность» старается взглянуть на известную из учебников истории легенду о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи.

События спектакля «Бабий бунт» переносят зрителя в казачью станицу на просторах Дона. «Даешь равноправие!» — гласит надпись на транспаранте взбунтовавшегося женского населения хутора, не желающего более терять время на спор и решающего уйти за Дон. Степенные нравом, не раз бывавшие на поле брани, казаки оказались безоружными и беспомощными перед …собственными женами. 

Директор театра Виталий Балджи отмечает, что каждый новый город дарит коллективу особенные эмоции: — Мы везём не просто спектакли — мы везём себя, свой стиль, свою душу. И пока есть города, которые нас ждут, мы всегда готовы ехать — открывать, удивлять и дарить тепло.

Гастроли проходят в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана минкультуры России. 

Фото: пресс-служба Луганского республиканского музыкально-драматического театра.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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