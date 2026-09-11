«Танец единства» объединил более 500 участников со всей Башкирии

На площадке собрались свыше 500 танцоров из 27 профессиональных и любительских коллективов. География участников охватила Стерлитамак, Салават, Сибай, Нефтекамск, Учалы, Кармаскалы, Давлеканово и село Ургаза.

Мероприятие совпало с Днем национального костюма. Участники предстали в костюмах разных народов России — от чукотских до чеченских. В сводной программе «Танца единства» они исполнили семь хореографических фрагментов: башкирский, русский, татарский, марийский, мордовский, чувашский и чеченский.

В планах Союза хореографов РБ — 20 октября провести конференцию, посвященную сохранению и развитию народного танца, а 21 октября — концерт ко Дню национального танца. С 2025 года этот праздник отмечается в день рождения выдающегося балетмейстера Файзи Гаскарова.

Союз деятелей хореографического искусства приглашает руководителей самодеятельных коллективов Башкирии пополнить свои ряды. Подробная информация и форма заявки на вступление доступны на официальном сайте: https://сдхирб.рф/.

Фото: Эдуард ДИЛЬМУХАМЕТОВ.