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Культура
11 Сентября , 13:01

«Танец единства» объединил более 500 участников со всей Башкирии

11 сентября в Уфе состоялся масштабный флешмоб «Танец единства», организованный Союзом деятелей хореографического искусства Республики Башкортостан. Акция была приурочена к Году единства народов России.

«Танец единства» объединил более 500 участников со всей Башкирии«Танец единства» объединил более 500 участников со всей Башкирии
«Танец единства» объединил более 500 участников со всей Башкирии

На площадке собрались свыше 500 танцоров из 27 профессиональных и любительских коллективов. География участников охватила Стерлитамак, Салават, Сибай, Нефтекамск, Учалы, Кармаскалы, Давлеканово и село Ургаза.

Мероприятие совпало с Днем национального костюма. Участники предстали в костюмах разных народов России — от чукотских до чеченских. В сводной программе «Танца единства» они исполнили семь хореографических фрагментов: башкирский, русский, татарский, марийский, мордовский, чувашский и чеченский.

В планах Союза хореографов РБ — 20 октября провести конференцию, посвященную сохранению и развитию народного танца, а 21 октября — концерт ко Дню национального танца. С 2025 года этот праздник отмечается в день рождения выдающегося балетмейстера Файзи Гаскарова.

Союз деятелей хореографического искусства приглашает руководителей самодеятельных коллективов Башкирии пополнить свои ряды. Подробная информация и форма заявки на вступление доступны на официальном сайте: https://сдхирб.рф/.

Фото: Эдуард ДИЛЬМУХАМЕТОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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