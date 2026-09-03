Завтра в Стерлитамаке начнётся фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

В этом году фестиваль обретает особый размах — он включен в программу торжеств по случаю 260-летия Стерлитамака. Как подчеркнула министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, подобные проекты не только привлекают туристические потоки, но и дают импульс местному бизнесу, формируя узнаваемый бренд города. «Чем больше качественных событий мы проводим, тем сильнее позиции Башкортостана на туристической карте страны», — отметила она.

Программа фестиваля выстроена по трем тематическим дням. Первый день, «Стерлитамак купеческий», погрузит гостей в атмосферу старого города через ярмарочные представления, национальные подворья и выступления фольклорных коллективов. Второй день станет кульминацией празднования Дня города: здесь развернутся торжественное открытие, выставка национально-культурных центров «Улица Мира», молодежные «Задворки», исторические реконструкции и большой концерт. Заключительный день пройдет под девизом «Стерлитамак молодой» — в центре внимания будут дети и юношество: игровые программы, творческие номера, посвящение в студенты и фестиваль молодежных танцевальных коллективов.

Среди новинок этого года — «Юбилейная верста», где крупнейшие предприятия города представят свои достижения, фотовыставка «Было — стало», а также ретро-квартал в парке Кирова с интерактивными арт-пространствами, воссоздающими дух купеческого Стерлитамака.

Хедлайнерами фестиваля и Дня города станут этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и легендарная группа «Браво». Также на сцене выступят участники фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм».

Для удобства гостей из Уфы и Оренбурга организован специальный мультимодальный маршрут «Поезд-Троллейбус» совместно с официальным перевозчиком — «Башкортостанской ППК», Стерлитамакским троллейбусным управлением и туроператором «Башгид».

Организаторы проекта — администрация городского округа город Стерлитамак и АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке АО «Росхим» и АО «БСК». Полная программа уже опубликована на страницах организаторов в соцсетях и на официальном сайте.

Фото: группа фестиваля «Купец 2.0» в ВК.