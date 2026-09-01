В Уфе пройдёт хореографический флешмоб ко Дню национального костюма

В акции примут участие ведущие коллективы республики: ансамбли Файзи Гаскарова, «Мирас», «Уралтау», «Тангаур», «Сибай» и Стерлитамакский театр танца.

К участию также приглашаются воспитанники самодеятельных танцевальных коллективов республики. Главное условие — наличие национального костюма любого из народов, населяющих Россию. Возрастных ограничений нет, допускаются женские, мужские и смешанные составы.

Чтобы танец получился слаженным, организаторы подготовили для участников музыкальное сопровождение и подробный видеоурок для разучивания хореографии, которые уже доступны для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1lGDc3jYvtxSUw

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.