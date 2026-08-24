В Стерлитамаке пройдёт фестиваль башкирского языка

Стерлитамак готовится к масштабному празднованию 260-летия. В программе торжеств, которые пройдут с 4 по 6 сентября, особое место займет фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм» — проект, призванный доказать, что родная речь органично вписывается в ритм современного мегаполиса.

Главное событие фестиваля развернется 5 сентября в 18.00 в сквере имени Салавата Юлаева (ул. Комсомольская, 80). Вместо традиционных лекций организаторы выбрали формат open-air: гостей ждет живой концерт на открытом воздухе. На одной сцене выступят резиденты башкирской музыкальной сцены — группы БҮРЕЛӘР, BABY Ti и популярный исполнитель Тимур Ямалов. Атмосферу праздника поддержат ведущие Динара Галлямова и Салават Заманов.

«Фестиваль впервые проходит в Стерлитамаке, и для нас символично, что это совпадает с юбилеем города. Мы видим растущий интерес к этнокультурным проектам, особенно у молодежи. Уверен, такой формат привлечет внимание к языку и станет яркой страницей праздничной программы», — подчеркнул заместитель главы администрации Стерлитамака по социальным вопросам Михаил Григорьев.

Организаторы обещают гостям знакомые хиты в новом звучании, драйв живых выступлений и дух большого городского торжества. Вход на концерт свободный (6+).

Фото: афиша мероприятия.