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Культура
5 Июля , 11:17

Башкирию на фестивале в Москве представил ансамбль Файзи Гаскарова

Фестиваль «Дружба народов» прошел с 2 по 5 июля и стал главной площадкой для презентации культурного многообразия регионов России и государств СНГ, сообщает пресс-служба организатора мероприятия.

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Башкирию на фестивале в Москве представил ансамбль Файзи ГаскароваБашкирию на фестивале в Москве представил ансамбль Файзи Гаскарова
Башкирию на фестивале в Москве представил ансамбль Файзи Гаскарова

Фестиваль «Дружба народов» проходил в столице со 2 по 5 июля и стал главной площадкой для презентации культурного многообразия регионов России и государств СНГ, сообщает пресс-служба организатора мероприятия.

Масштабное событие было приурочено к Году единства народов России. Участие в нем приняли ведущие профессиональные коллективы страны. Башкирию представил Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф.Гаскарова.

Гаскаровцы показали публике обширную хореографическую программу, отражающую богатство национальной культуры. В нее вошли княжеский и лирический танцы «Тарханы» и «С кубызом», игра «Охота на беркута», театрально-хореографическая сюита «Во имя жизни» и сюита «Цвети, мой Башкортостан».

«Участие в концерте «Многоликая Россия» стало значимым событием в гастрольной карте ансамбля в текущем сезоне и подтвердило высокий статус башкирской школы народного танца на общероссийском уровне», — подчеркнул источник.

 

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

Автор:Артур СМОЛОВ
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