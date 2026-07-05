Башкирию на фестивале в Москве представил ансамбль Файзи Гаскарова

Фестиваль «Дружба народов» проходил в столице со 2 по 5 июля и стал главной площадкой для презентации культурного многообразия регионов России и государств СНГ, сообщает пресс-служба организатора мероприятия.

Масштабное событие было приурочено к Году единства народов России. Участие в нем приняли ведущие профессиональные коллективы страны. Башкирию представил Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф.Гаскарова.

Гаскаровцы показали публике обширную хореографическую программу, отражающую богатство национальной культуры. В нее вошли княжеский и лирический танцы «Тарханы» и «С кубызом», игра «Охота на беркута», театрально-хореографическая сюита «Во имя жизни» и сюита «Цвети, мой Башкортостан».

«Участие в концерте «Многоликая Россия» стало значимым событием в гастрольной карте ансамбля в текущем сезоне и подтвердило высокий статус башкирской школы народного танца на общероссийском уровне», — подчеркнул источник.

Фотография предоставлена организаторами мероприятия