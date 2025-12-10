В Уфе назвали Короля и Королеву студенческого бала «Сияние зимы»

Программа бала, основанная на шедеврах русской классической музыки и литературы, перенесла гостей в эпоху пушкинских времен. Под музыку Глинки, Чайковского, Дунаевского участники исполнили полонез, вальс и галоп, соблюдая все традиции исторических балов: костюмированные действа, «живые картины» и тайные послания.

«Это волшебство, которое смывает всю усталость и суету, оставляя лишь красоту танца, искренние улыбки и возможность настоящего человеческого общения», — обратилась к собравшимся председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Кульминацией вечера стало избрание Короля и Королевы бала. Ими стали студенты вузов-резидентов уфимского кампуса: Виктория Евграфова (Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий БГПУ им. М. Акмуллы) и Данияр Мирсаев (лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета). Пара получила награды из рук Светланы Мустафиной.

«Для меня бал — один из способов расслабиться, отвлечься, получить удовольствие, чтобы затем с новыми силами приступить к учебе», — поделился Данияр Мирсаев. Виктория Евграфова, занимающаяся танцами более десяти лет, отметила, что участие в балах стало для них с Данияром доброй традицией.

Также были отмечены лучшие среди преподавателей: титулы «Госпожа Изящество» и «Господин Элегантность» получили профессор Ирма Тагариева и директор Института физической культуры БГПУ Николай Черепанов.

Важной новостью стало решение сделать следующий, юбилейный десятый бал международным. Как подтвердила проректор Кыргызско-Российского Славянского университета Елена Аверкова, в 2026 году к уфимским студентам присоединятся их сверстники из Кыргызстана.

Справка

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.