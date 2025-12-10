В Башкирии открылись три сельских дома культуры

Модульный дом культуры на 100 мест общей площадью 309 кв. м появился в деревне Новосаитово Ишимбайского района; сельский дом культуры на 102 места площадью 331,2 кв. м пущен в селе Новый Зирган Хайбуллинского района; многофункциональный сельский дом культуры на 150 мест площадью 733,5 кв. м распахнул двери в селе Новомуслюмово Мечетлинского района.

Как напомнили в пресс-службе главы региона, в мае 2021 года в Новомуслюмово автомобиль на большой скорости врезался в гужевую повозку, на которой местные творческие коллективы ехали на народный праздник. В результате пять человек получили серьезные травмы. Вскоре после аварии в Мечетлинском районе побывал Радий Хабиров и пообещал, что вместо морально устаревшего и к тому времени уже закрытого здания клуба сельчанам построят новый СДК.

— Искренне поздравляю вас с новым клубом, — сказал Радий Хабиров, открывая СДК в режиме видеосвязи. — Спасибо за ваше терпение, мы долго строили это здание, но все получилось. Пусть новогодние праздники уже проходят у вас в этом клубе.

Позже руководитель республики написал в соцсетях: «Я много езжу по Башкортостану и хорошо знаю, что дом культуры — это всегда сердце села. Там кипит жизнь, там бережно хранят историю и традиции народов нашей республики. И конечно, мы продолжим обновлять их и дальше. Большую помощь в этой работе нам оказывают федеральные коллеги в рамках нацпроекта «Семья».

Важно помнить, подчеркнул глава региона, что сельский Дом культуры — это не только стены. Он попросил работников культуры организовали гастроли творческих коллективов по всей республике.

Фото: пресс-служба главы РБ.