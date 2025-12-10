Гранты главы Башкирии получили 22 проекта по сохранению языкового наследия

Конкурс, прием заявок на который проходил с 29 сентября по 28 октября, уже стал традиционным инструментом поддержки языкового разнообразия. Максимальный размер финансирования на один проект составил 2,5 млн рублей.

Победители представляют разные муниципалитеты. Больше всего проектов будет реализовано в Уфе (13). Также в числе лидеров Гафурийский район (3 проекта) и город Сибай (2 проекта). По одному проекту-победителю подготовили в Нефтекамске, Уфимском и Чишминском районах. Особенность этого года – поддержка проекта, который будет осуществляться в Челябинской области и охватит соседние регионы Урала.

«Отметим, что среди победителей есть проекты для разных целевых групп – дошколят, ребят школьного возраста, взрослых жителей. Любопытно, что несколько победителей будут реализовывать мультиязычные проекты, которые охватывают сразу четыре языка. Мы видим, что благодаря вниманию руководства республики к столь важной теме, конкурс действительно стал системным механизмом поддержки сохранения и развития языкового разнообразия в Башкортостане», – прокомментировала генеральный директор Фонда Люция Сайфуллина.

Среди одобренных инициатив – яркие и современные форматы. Летом 2026 года в Уфе запланирован масштабный open-air концерт с участием популярных артистов, исполняющих произведения на башкирском языке. Проект объединит традиционный фольклор с современными жанрами: хип-хопом, электронной музыкой и визуальным искусством.

Проект «Золото предков – башҡорт теле», который реализуют в Челябинской области, направлен на поддержку башкирского языка в соседних регионах. В его рамках школьники под руководством опытных журналистов будут создавать материалы на родном языке для газеты «Уралым».

В Чишминском районе для детей откроют мультипликационную студию «Творцы сказок: мультфильмы на родном языке», где они через создание анимации будут глубже изучать татарский язык, культуру и традиции.

Реализация проектов-победителей начнется после 1 февраля 2026 года. Полный список победителей опубликован на официальном сайте конкурса: https://грантыглавы102.рф.

Фото: пресс-служба Фонда грантов главы РБ.