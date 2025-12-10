Артисты из Башкирии приняли участие в кавере хита «Матушка-земля»

В их числе — музыканты из Башкирии — Алена Завьялова, Зайнетдин. В новом кавере звучат строчки на русском, башкирском, татарском, марийском, чувашском, мордовском и удмуртских языках.

Видеклип с новой версий песни опубликовал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

— Спасибо всем создателям проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» за возможность по-новому увидеть нашу красивую Родину, — прокомментировал новинку руководитель региона.

Фото: стоп-кадр видеоклипа. Видео: соцсети Р. ХАБИРОВА.