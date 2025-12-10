-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
10 Декабря , 17:22

Артисты из Башкирии приняли участие в кавере хита «Матушка-земля»

Музыканты из регионов ПФО записали свою версию популярного шлягера.

Артисты из Башкирии приняли участие в кавере хита «Матушка-земля»
Артисты из Башкирии приняли участие в кавере хита «Матушка-земля»

В их числе — музыканты из Башкирии — Алена Завьялова, Зайнетдин. В новом кавере звучат строчки на русском, башкирском, татарском, марийском, чувашском, мордовском и удмуртских языках.

Видеклип с новой версий песни опубликовал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

— Спасибо всем создателям проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» за возможность по-новому увидеть нашу красивую Родину, — прокомментировал новинку руководитель региона.

Фото: стоп-кадр видеоклипа. Видео: соцсети Р. ХАБИРОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru