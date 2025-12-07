-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
7 Декабря , 15:55

Минкульт РФ: Не забудьте перевыпустить Пушкинскую карту

31 декабря в 15.00 Пушкинская карта «Почты банка» будет заблокирована, а неиспользованные средства на ней – сгорят, напоминает министерство культуры РФ.

Минкульт РФ: Не забудьте перевыпустить Пушкинскую карту
Минкульт РФ: Не забудьте перевыпустить Пушкинскую карту

Поскольку с первого января 2026 года оператором карты станет Банк ВТБ, чтобы продолжить пользоваться программой необходимо до 28 декабря текущего года подать заявку на перевыпуск карты. Сделать это можно через мобильное приложение «Госуслуги Культура» или «Почта банк».

До этого времени действующей Пушкинской картой можно расплатиться за билеты на культурные мероприятия, которые состоятся в 2026 году.

С начала следующего года в приложении «Госуслуги Культура» появится новая карта с прежним лимитом в пять тысяч рублей, ее пластиковый эквивалент можно будет получить с 12 января. Старые карты действовать перестанут. 

Фото портала Госуслуги.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru