Минкульт РФ: Не забудьте перевыпустить Пушкинскую карту

Поскольку с первого января 2026 года оператором карты станет Банк ВТБ, чтобы продолжить пользоваться программой необходимо до 28 декабря текущего года подать заявку на перевыпуск карты. Сделать это можно через мобильное приложение «Госуслуги Культура» или «Почта банк».

До этого времени действующей Пушкинской картой можно расплатиться за билеты на культурные мероприятия, которые состоятся в 2026 году.

С начала следующего года в приложении «Госуслуги Культура» появится новая карта с прежним лимитом в пять тысяч рублей, ее пластиковый эквивалент можно будет получить с 12 января. Старые карты действовать перестанут.

