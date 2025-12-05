В Уфе назовут победителей фестиваля «Башкорт йыры»

На гала-концерте станет известно имя обладателя Гран-при и лауреатов. Победитель юбилейного фестиваля «Башкорт йыры» получит эксклюзивную статуэтку и денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Также предусмотрено немало поощрительных призов для финалистов.

Цель проекта — пропаганда башкирской музыки, сохранение обычаев, традиций и культуры, развитие традиций народного исполнительства, возрождение древних пластов фольклора, реализация творческих возможностей молодых исполнителей.

В этом году в оргкомитет поступило более 100 заявок из многих городов и районов Башкортостана, а также из Москвы и Челябинской области, в финал вышли 19 лучших исполнителей.

2025 год для проекта юбилейный. Фестивалю исполнителей башкирской песни исполняется 15 лет, за время его существования в нем приняло участие более 6 тысяч вокалистов, было записано порядка 3 тысяч новых песен. «Башкорт йыры» получил широкий резонанс и стал одним из самых значимых проектов телеканалов БСТ и Курай-ТВ. В разные годы победителями конкурса становились известные сегодня исполнители: Диляра Идрисова, Загир Исянчурин, Айгиз Гизатуллин, Айгуль Сагинбаева, Идель Аралбаев, Марсель Кутуев, Зилия Бахтиева, Айтуган Вальмухаметов, Эльвира Искакова и многие другие.

— Фестиваль «Башкорт йыры» стал брендовым мероприятием благодаря высокому профессионализму участвующих в конкурсе исполнителей башкирской песни. Сохранение и развитие башкирского языка является актуальной задачей для будущих поколений, которые должны сохранить уникальную культурную идентичность и богатое наследие народа. Мы много говорим о том, что необходимо пропагандировать наш язык, повышать его престиж. Огромная роль в этом принадлежит башкирской эстраде, которая вносит значительный вклад в дело воспитания и укрепления связи поколений, а также в повышение интереса к изучению башкирского языка — подчеркивает продюсер телевизионного проекта «Башкорт йыры» Рита Уметбаева.

Телевизионную версию гала-концерта «Башкорт йыры-2025» зрители «БСТ» смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Фото предоставлено организаторами проекта.