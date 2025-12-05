-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
5 Декабря , 18:34

Госоркестр Башкирии в третий раз стал лауреатом премии «440 Герц»

Подведены итоги Большой оркестровой премии«440 Герц» за 2024 год.

Госоркестр Башкирии в третий раз стал лауреатом премии «440 Герц»
Госоркестр Башкирии в третий раз стал лауреатом премии «440 Герц»

Учредитель и первый президент премии – легендарный дирижер Юрий Темирканов, руководитель оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Итоговое заседание оргкомитета и награждение прошло в Нальчике — на родине учредителя премии, легендарного дирижера Юрия Темирканова. Уровень заявок с каждым годом становится все более впечатляющим: в этом году оргкомитет премии рассмотрел более сорока заявок, в том числе от таких выдающихся творческих коллективов, как Госоркестр России имени Е. Светланова, Госкапелла Санкт-Петербурга, Госоркестр Республики Татарстан.

Третий год подряд в числе победителей — Госоркестр Башкирии, который в этом году взял три номинации. Творческий коллектив получил пальму первенства в номинации «Развитие симфонической культуры региона». Народный артист РБ, директор оркестра Артур Назиуллин и солисты Госоркестра РБ Ксения Мороз и Ислам Алиев стали лучшими в номинации «Соло с оркестром». Главный дирижер и ведущий концертных программ ГАСО РБ, народный артист РБ Дмитрий Крюков стал победителем номинации «Слово о музыке».

Напомним, что яркие победы в номинациях премии Госоркестр Башкортостана получает уже третий год подряд, что является свидетельством системной работы руководства учреждения, постоянным ростом исполнительского мастерства и стремлением представлять культуру республики на самом высоком уровне.

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru