Госоркестр Башкирии в третий раз стал лауреатом премии «440 Герц»

Учредитель и первый президент премии – легендарный дирижер Юрий Темирканов, руководитель оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Итоговое заседание оргкомитета и награждение прошло в Нальчике — на родине учредителя премии, легендарного дирижера Юрия Темирканова. Уровень заявок с каждым годом становится все более впечатляющим: в этом году оргкомитет премии рассмотрел более сорока заявок, в том числе от таких выдающихся творческих коллективов, как Госоркестр России имени Е. Светланова, Госкапелла Санкт-Петербурга, Госоркестр Республики Татарстан.

Третий год подряд в числе победителей — Госоркестр Башкирии, который в этом году взял три номинации. Творческий коллектив получил пальму первенства в номинации «Развитие симфонической культуры региона». Народный артист РБ, директор оркестра Артур Назиуллин и солисты Госоркестра РБ Ксения Мороз и Ислам Алиев стали лучшими в номинации «Соло с оркестром». Главный дирижер и ведущий концертных программ ГАСО РБ, народный артист РБ Дмитрий Крюков стал победителем номинации «Слово о музыке».

Напомним, что яркие победы в номинациях премии Госоркестр Башкортостана получает уже третий год подряд, что является свидетельством системной работы руководства учреждения, постоянным ростом исполнительского мастерства и стремлением представлять культуру республики на самом высоком уровне.

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РБ.