В Уфе состоялось официальное открытие нового культурного телеканала «САНГАТ»

Телеканал «САНГАТ» позиционируется как специализированная медийная площадка, посвящённая культуре во всех её направлениях — музыкальному, театральному, кинематографическому, хореографическому, изобразительному и другим видам искусства народов, проживающих в Башкортостане.

Название канала происходит от башкирского и татарского слова «сангат», что означает «искусство» и подчёркивает концептуальное стремление объединить традиции и современные формы культурного выражения. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В эфире телеканала представлены трансляции спектаклей и концертов, фильмы кинематографистов Башкортостана, видеогиды по музеям районов республики, документальные проекты об историко-культурном наследии.

По словам директора киностудии «Башкортостан» Юнира Аминева, залог успеха и долгой жизни канала — сотрудничество с творческими объединениями и культурными деятелями во всех муниципалитетах республики. Там происходит много интересных событий, работают учреждения культуры, которым есть что показать и рассказать. Аминев пригасил творческих людей, руководителей учреждений культуры в муниципалитетах к активному сотрудничеству с редакцией телеканала. Их контент на телеканале готовы размещать бесплатно.

В художественный совет телеканала «САНГАТ» вошли заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков, председатель Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко, народный артист Башкортостана, председатель Союза театральных деятелей РБ Алмас Амиров.

Александр Кузьменко отметил: «Искусство у нас богатое, разнообразное. У нас есть что показать, есть что рассказать, есть чем гордиться. И то, что делается в театрах, музеях, на концертных площадках, должно быть грамотно и красиво донесено до зрителя. Я очень надеюсь, что телеканал «САНГАТ» станет как федеральный телеканал «Культура», а может быть и лучше».

В востребованности телеканала уверен и Алмас Амиров. «Мы долго ждали открытия такого телеканала. Я уверен, что это будет очень интересный канал, и все будут с удовольствием его смотреть», — подчеркнул он.

Фото предоставлено телеканалом «САНГАТ».