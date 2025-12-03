-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
3 Декабря , 14:34

В Уфе начался Зимний фестиваль Госоркестра Башкортостана

В Уфе состоялось открытие VII Зимнего фестиваля Госоркестра Башкортостана, сообщает минкультуры РБ. 

В Уфе начался Зимний фестиваль Госоркестра Башкортостана
В Уфе начался Зимний фестиваль Госоркестра Башкортостана
В исполнении Государственного академического симфонического оркестра РБ под управлением народного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова были исполнены музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Георгия Свиридова, а также Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и Сюита из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

 В первый день Зимнего фестиваля мы представляем максимально популярный репертуар. И в целом можно сказать, что этот фестиваль — один из самых любимых у уфимской публики. Тема этого года — творчество гениальных композиторов-юбиляров — Георгия Свиридова, Мориса Равеля и Камиля Сен-Санса. Но для меня важно, чтобы люди не только приходили на концерты, но и переслушали музыкальные произведения дома, интересовались историей их создания, — отметил Дмитрий Крюков.

Традиционно помимо столицы Башкортостана, фестиваль охватывает и другие города республики: сегодня, 3 декабря Госоркестр РБ даст концерт в Нефтекамске, где помимо «Метели» и «Маскарада» будет исполнена музыка второго акта балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Всего в рамках Зимнего фестиваля состоятся пять концертов.

Зимний фестиваль Госоркестра РБ  одно из самых масштабных и популярных культурных событий Башкортостана  об этом свидетельствует аншлаг на открытии фестиваля и постоянно растущий интерес зрителей.

Закрытие Фестиваля состоится 24 декабря. В программе  Концерт для скрипки с оркестром и симфоническая поэма «Финляндия» Яна Сибелиуса, а также произведения Камиля Сен-Санса: Симфония №2, «Одна ночь в Лиссабоне» и «Арагонская хота». Вместе с Госоркестром РБ на сцену выйдет солист — лауреат международных конкурсов, знаменитый скрипач Сергей Поспелов.

Фото: Артур ГИЛЬМАНОВ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru