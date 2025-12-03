В Уфе начался Зимний фестиваль Госоркестра Башкортостана

— В первый день Зимнего фестиваля мы представляем максимально популярный репертуар. И в целом можно сказать, что этот фестиваль — один из самых любимых у уфимской публики. Тема этого года — творчество гениальных композиторов-юбиляров — Георгия Свиридова, Мориса Равеля и Камиля Сен-Санса. Но для меня важно, чтобы люди не только приходили на концерты, но и переслушали музыкальные произведения дома, интересовались историей их создания, — отметил Дмитрий Крюков.

Традиционно помимо столицы Башкортостана, фестиваль охватывает и другие города республики: сегодня, 3 декабря Госоркестр РБ даст концерт в Нефтекамске, где помимо «Метели» и «Маскарада» будет исполнена музыка второго акта балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Всего в рамках Зимнего фестиваля состоятся пять концертов.

Зимний фестиваль Госоркестра РБ — одно из самых масштабных и популярных культурных событий Башкортостана — об этом свидетельствует аншлаг на открытии фестиваля и постоянно растущий интерес зрителей.

Закрытие Фестиваля состоится 24 декабря. В программе — Концерт для скрипки с оркестром и симфоническая поэма «Финляндия» Яна Сибелиуса, а также произведения Камиля Сен-Санса: Симфония №2, «Одна ночь в Лиссабоне» и «Арагонская хота». Вместе с Госоркестром РБ на сцену выйдет солист — лауреат международных конкурсов, знаменитый скрипач Сергей Поспелов.

Фото: Артур ГИЛЬМАНОВ.