Башопера представила спектакль «Семь девушек» в Большом театре

Созданный специально по заказу Башкирского театра оперы и балета композитором Галиной Зигановой и хореографом Ринатом Абушахмановым балет впервые был показан в Уфе в октябре 2024 года. Музыкальный руководитель и дирижёр постановки — Александр Алексеев. Художественное и световое оформление —Альберт Нестеров и Евгений Ганзбург.

— Для нашего театр важно и почётно выступить на сцене великого Большого театра. Я очень рад, что коллективу удалось создать на сцене такую красоту, такой прекрасный балет, который мы смогли на высоком уровне представить в Москве. Мне кажется этот спектакль можно назвать одной из визитных карточек нашего города и нашего театра, — рассказал художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков.

— Особое волнение и особый трепет — донести до зрителя то, что композитор заложил в партитуру. Тем более что в музыке спектакля использовано множество истинно народных башкирских мелодий, которые теперь стали достоянием не только нашей республики. Они прозвучали на московской сцене и проникли в души зрителей за пределами Башкортостана, — поделился мыслями дирижёр-постановщик спектакля, генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Александр Алексеев.

— Это второй случай, после «Журавлиной песни», когда наш национальный балет был показан на сцене Большого театра. Было очень волнительно. Это особая ответственность, ведь на этой сцене выступает весь цвет нашего русского балета, здесь танцевали великие исполнители, ставили спектакли выдающиеся российские хореографы, — отметил хореограф-постановщик спектакля Ринат Абушахманов.

Ведущие партии в спектакле на московской сцене исполнили Валерия Исаева (Яугуль), Расиль Сагитов (Акбулат), Рустам Исхаков (Дэв) и Андрей Брынцев (Баксы). В образах сестёр Яугуль предстали Алиса Алексеева, Лилия Зайнигабдинова, Анастасия Купцова, Амина Мухаметова, Кристина Потапова и Юлия Сагадиева.

Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» прошёл на площадках всех музыкальных театров Москвы. Он объединил в своей афише спектакли более 20 российских музыкальных театров и театров стран СНГ и стал самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: пресс-служба Башоперы.