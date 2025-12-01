В Башкирии выбрали нового главу Союза театральных деятелей

Алмас Амиров сменил на посту главы СТД заслуженного артиста РФ, народного артиста РБ Ахтяма Абушахманова, возглавлявшего творческий союз более 20 лет.

Выборы состоялись в уфимском Доме актера в рамках отчетно-выборной конференции. Большинство делегатов проголосовали за кандидатуру Амирова.

Новый руководитель планирует ремонт Дома актера, на базе которого мечтает создать современный культурный центр, а также собирается укрепить связи между театрами и сотрудничество между творческими коллективами и государственными структурами.

На конференции работу Амирова отметили государственной наградой — орденом Дружбы народов. Первым заместителем нового председателя назначена актриса Рушанна Бабич.

Фото: СТД РБ.