В Башкирии выбрали нового главу Союза театральных деятелей

В руководстве регионального Союза театральных деятелей РБ произошли изменения: его новым председателем стал народный артист Башкортостана и заслуженный артист России, лауреат премии имени Ш. Бабича, актер Башкирского драмтеатра Алмас Амиров. Об этом сообщил Союз театральных деятелей РБ.

Алмас Амиров сменил на посту главы СТД заслуженного артиста РФ, народного артиста РБ Ахтяма Абушахманова, возглавлявшего творческий союз более 20 лет.

Выборы состоялись в уфимском Доме актера в рамках отчетно-выборной конференции. Большинство делегатов проголосовали за кандидатуру Амирова.

Новый руководитель планирует ремонт Дома актера, на базе которого мечтает создать современный культурный центр, а также собирается укрепить связи между театрами и сотрудничество между творческими коллективами и государственными структурами.

На конференции работу Амирова отметили государственной наградой — орденом Дружбы народов. Первым заместителем нового председателя назначена актриса Рушанна Бабич.

Фото: СТД РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
