Фильм телеканала БСТ «Кайтыр» стал победителем фестиваля «Профессия — журналист»

XVII Международный телефестиваль «Профессия-журналист» организован Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. В оргкомитет телефестиваля поступило 147 документальных фильмов, репортажей, сюжетов и телепрограмм. На конкурс было допущено только 23 работы. Из них 6 стали победителями. Работа БСТ «Кайтыр» была признана победителем в номинации «Лучший репортаж» наряду с материалами телеканалов «Беларусь —24» и Общественное телевидение России.

Над репортажным фильмом работали автор Гаухар Батталова, режиссеры Альфия Арсланова, Лейсан Рамазанова, операторы Ринат Кашапов, Азамат Даянов, композитор Лейла Владимирова. Фильм «Кайтыр» — о Павле Самойлине, русском офицере с башкирским позывным — был показан в рамках телефестиваля. Он рассказывает об известном журналисте, многодетном отце, который с началом специальной военной операции взял в руки оружие и встал на защиту родины. В боях на Херсонском направлении «Кайтыр» был тяжело ранен, 5 дней пролежал на поле боя без еды и воды. Его считали погибшим. Фильм — об истоках, смысле жизни, силе духа.

В состав жюри международного телефестиваля вошли федеральные эксперты в области кино и телевидения. Награждение победителей прошло в Москве. Алексей Беззубиков, член оргкомитета XVII Международного телефестиваля «Профессия-журналист», киновед отметил:

— Картина «Кайтыр» очень интересное исследование человека и очень важный фильм. Сценарист, режиссер, монтажер, композитор с первых кадров, без разгона вводят зрителя в суть действия. Сразу намечаются основные конфликты. Картина берет за грудки в хорошем смысле этого слова и не отпускает до самого конца.

— Те, кто получает эту премию — настоящие сподвижники, те, кто верит в то, что журналистика жива, есть и будет. Всегда радостно открывать новые имена, узнавать новые адреса, тех, кто делает нашу жизнь лучше. Я искренне поздравляю телеканал БСТ, Вашу творческую группу с большой победой, — говорит член жюри XVII Международного телефестиваля «Профессия-журналист», кандидат филологических наук, редактор журнала «Журналист» Надежда Ажгихина.

Гаухар Батталова — автор, продюсер фильма «Кайтыр», главный редактор телеканала БСТ отмечает:

— О своих коллегах-журналистах снимать сложно и ответственно. Если мы сегодня на московской сцене получили эту награду, значит, нам удалось довести историю Павла Самойлина, которая затронула нашу республику, до всех зрителей.

