Андрей Назаров прояснил ситуацию с реконструкцией цирка в Уфе

Андрей Назаров выразил сожаление, что цирка нет в списке объектов, которые будут реконструированы. Он находится в федеральной собственности, однако средства на ремонт пока не поступили. Со своей стороны, республика в нынешнем году не намерена финансировать реконструкцию цирка.

«Мы встали, понимаете, в развилку. Он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры с федералами мы ведем, Радий Фаритович обращался, точка в этом вопросе не поставлена. Но пока, к сожалению, на сегодняшний момент не можем сказать, что цирк получает финансовую поддержку», - отметил премьер-министр.

По словам Андрея Назарова, при отсутствии федерального финансирования власти республики будут настаивать на передаче цирка на баланс региона, после чего будут выделены деньги на его ремонт.