В Уфе завершился фольклорный фестиваль «Наследники традиций»

В рамках фестиваля состоялся конкурс ведущих детских игровых программ, построенных на русских народных играх. Победителями конкурса стали руководитель детского театра песни «Солнышко» села Нугуш Мелеузовского района Ольга Ларионова и руководитель образцового фольклорного ансамбля «Ларец» ДШИ города Давлеканово Наталья Кузнецова. В конкурсе детского русского народного костюма лучшим стал детский фольклорный ансамбль «Благовесть» села Бершеть Пермского района Пермского края.
Фото пресс-службы РЦНТ.