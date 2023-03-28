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Культура
Вчера, 12:15

В Уфе завершился фольклорный фестиваль «Наследники традиций»

В Уфе назвали победителей межрегионального фестиваля-конкурса детских и семейных фольклорных коллективов «Наследники традиций», сообщает пресс-служба  Республиканского центра народного творчества.

В Уфе завершился фольклорный фестиваль «Наследники традиций»
В Уфе завершился фольклорный фестиваль «Наследники традиций»
Проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры русского народа, в Башкирии проводился в третий раз. В конкурсной программе приняли участие детские коллективы культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств - фольклорные ансамбли, ансамбли русской песни, семейные коллективы из Архангельского, Бирского, Благовещенского, Давлекановского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Мелеузовского, Уфимского районов, городов Уфа, Нефтекамск, Свердловской области и Пермского края. Участники представили две разнотемповые русские народные песни: протяжную и плясовую.
 
Лауреатами I степени стали: народный семейный фольклорный ансамбль «Калинушка» ГДК города Бирск (номинация «Семейные ансамбли»), детский фольклорный ансамбль «Каравай» Центра культуры и искусств города Реж Свердловской области (номинация «Дети - любители») и образцовый русский фольклорный ансамбль «Ларец» города Давлеканово (номинация «Дети профессионалы»).

В рамках фестиваля состоялся конкурс ведущих детских игровых программ, построенных на русских народных играх. Победителями конкурса стали руководитель детского театра песни «Солнышко» села Нугуш Мелеузовского района Ольга Ларионова и руководитель образцового фольклорного ансамбля «Ларец» ДШИ города Давлеканово Наталья Кузнецова. В конкурсе детского русского народного костюма лучшим стал детский фольклорный ансамбль «Благовесть» села Бершеть Пермского района Пермского края.

Фото пресс-службы РЦНТ.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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