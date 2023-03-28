В Уфе завершился фольклорный фестиваль «Наследники традиций»

Проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры русского народа, в Башкирии проводился в третий раз. В конкурсной программе приняли участие детские коллективы культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств - фольклорные ансамбли, ансамбли русской песни, семейные коллективы из Архангельского, Бирского, Благовещенского, Давлекановского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Мелеузовского, Уфимского районов, городов Уфа, Нефтекамск, Свердловской области и Пермского края. Участники представили две разнотемповые русские народные песни: протяжную и плясовую.

Лауреатами I степени стали: народный семейный фольклорный ансамбль «Калинушка» ГДК города Бирск (номинация «Семейные ансамбли»), детский фольклорный ансамбль «Каравай» Центра культуры и искусств города Реж Свердловской области (номинация «Дети - любители») и образцовый русский фольклорный ансамбль «Ларец» города Давлеканово (номинация «Дети профессионалы»).