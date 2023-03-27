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Вчера, 15:39

Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева

Уфимец Ришат Чураев примет участие в новом выпуске проекта «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!».

Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева
Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева

«Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шеф-повара Константина Ивлева. Он ищет талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». 

Ришату Чураеву из Уфы 29 лет, в ресторанной индустрии работает 14 лет. Он победитель множества кулинарных конкурсов, его специализация - итальянская и американская кухня.

За победу Ришат будет бороться с пятью другими молодыми поварами из разных регионов страны. Победитель получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко, Надежда Ангарская и другие.

Выпуск выйдет в эфир сегодня, 27 марта, в 18.20.

Фото: Телеканал Пятница.

Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева
Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева
Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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