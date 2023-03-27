Молодой повар из Уфы будет бороться за победу на шоу Константина Ивлева

«Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шеф-повара Константина Ивлева. Он ищет талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

Ришату Чураеву из Уфы 29 лет, в ресторанной индустрии работает 14 лет. Он победитель множества кулинарных конкурсов, его специализация - итальянская и американская кухня.

За победу Ришат будет бороться с пятью другими молодыми поварами из разных регионов страны. Победитель получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко, Надежда Ангарская и другие.

Выпуск выйдет в эфир сегодня, 27 марта, в 18.20.

Фото: Телеканал Пятница.