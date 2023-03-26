+5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Сегодня, 11:21

На железнодорожном вокзале «Уфа» открылась дореволюционная фото-выставка

На железнодорожном вокзале Уфы открылась выставка дореволюционных фотографий башкирской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

На железнодорожном вокзале «Уфа» открылась дореволюционная фото-выставка
На железнодорожном вокзале «Уфа» открылась дореволюционная фото-выставка

На снимках можно увидеть столицу Башкирии в последней четверти XIX века, сравнить, как преобразился город со строительством железной дороги и моста через реку Белая.

На выставке представлены оригинальные снимки Уфы, обнаруженные в коллекции альбомов Эрмитажа, фотографии Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», работы Сергея Прокудина – Горского и снимки незаурядного фотографа-любителя Аполлинария Зираха, которого по праву называют первым фотолетописцем в истории губернской столицы.

Выставка будет работать до 20 апреля 2023 года.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика