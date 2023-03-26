На железнодорожном вокзале «Уфа» открылась дореволюционная фото-выставка

На снимках можно увидеть столицу Башкирии в последней четверти XIX века, сравнить, как преобразился город со строительством железной дороги и моста через реку Белая.

На выставке представлены оригинальные снимки Уфы, обнаруженные в коллекции альбомов Эрмитажа, фотографии Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», работы Сергея Прокудина – Горского и снимки незаурядного фотографа-любителя Аполлинария Зираха, которого по праву называют первым фотолетописцем в истории губернской столицы.

Выставка будет работать до 20 апреля 2023 года.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ.