В Уфе в дар музею Рудольфа Нуреева переданы редкие афиши и марки

Копии афиш выступлений Рудольфа Нуреева в музее уже выставлялись, а вот оригинальные марки появились здесь впервые.

Как рассказала дарительница, бродвейские афиши она купила в 2010 году за рубежом, а наборы марок - в Москве. Режиссер, актриса, сценарист и креативный продюсер Амина Жаман поставила музыкальный спекталь «Шаляпин/О'Нил» о зарубежном периоде творчества Ф.И. Шаляпина, его сотрудничестве с выдающимися артистами, режиссерами, импресарио.

Вместе с Аминой Жаман в Уфу приехал член Межрегионального Шаляпинского центра (Москва) - профессор Московской консерватории Николай Кузнецов.

Сегодня гости выступают с докладами на международной очно-заочной конференции «Великая дружба великих людей. К 150-летию Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова» в Уфимском государственном институте искусств.

25 марта в малом зале УГИИ им. З. Исмагилова пройдёт мастер-класс Николая Кузнецова, посвященный актерскому мастерству оперного артиста.

В Национальном музее РБ состоится творческая встреча с Аминой Жаман. Гости увидят видеофрагменты комедийно-оперного спектакля «Шаляпин/О'Нил» с участием ведущих артистов московских театров.