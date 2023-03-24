+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Вчера, 12:43

В Уфе в дар музею Рудольфа Нуреева переданы редкие афиши и марки

В музее Рудольфа Нуреева в Башкирском театре оперы и балета появились новые экспонаты: режиссер из Москвы Амина Жаман передала музею копии зарубежных афиш выдающегося танцовщика XX века и набор марок разных стран с его изображением, сообщили «РБ» в пресс-службе театра.

В Уфе в дар музею Рудольфа Нуреева переданы редкие афиши и марки
В Уфе в дар музею Рудольфа Нуреева переданы редкие афиши и марки

Копии афиш выступлений Рудольфа Нуреева в музее уже выставлялись, а вот оригинальные марки появились здесь впервые.

Как рассказала дарительница, бродвейские афиши она купила в 2010 году за рубежом, а наборы марок - в Москве. Режиссер, актриса, сценарист и креативный продюсер Амина Жаман поставила музыкальный спекталь «Шаляпин/О'Нил» о зарубежном периоде творчества Ф.И. Шаляпина, его сотрудничестве с выдающимися артистами, режиссерами, импресарио.

Вместе с Аминой Жаман в Уфу приехал член Межрегионального Шаляпинского центра (Москва) - профессор Московской консерватории Николай Кузнецов.

Сегодня гости выступают с докладами на международной очно-заочной конференции «Великая дружба великих людей. К 150-летию Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова» в Уфимском государственном институте искусств. 

25 марта в малом зале УГИИ им. З. Исмагилова пройдёт мастер-класс Николая Кузнецова, посвященный актерскому мастерству оперного артиста.   

В Национальном музее РБ состоится творческая встреча с Аминой Жаман. Гости увидят видеофрагменты комедийно-оперного спектакля «Шаляпин/О'Нил» с участием ведущих артистов московских театров.  

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика