В Уфе будут названы финалисты фестиваля «Театральное Приволжье»

В ходе прямого подключения Башкортостан представит собственный рейтинг участников, составленный региональными членами жюри и экспертами. Каждый регион подготовил для зрителей и участников «Театрального Приволжья» видеоролик о самых ярких событиях фестиваля. В прямом включении примут участие финалисты регионального этапа: народный театр-студия «Диалог» из Белорецка и образцовый театр «Кулиска» Бижбулякского района.



Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте фестиваля «Театральное Приволжье» https://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/ и в социальной сети «ВКонтакте».

Масштабный театральный фестиваль проводится по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, что в прошлом году 3 место в номинации «Лучший молодежный спектакль» заняла башкирская студенческая народная театральная студия «Оскон» Башгосуниверситета. 2 место в номинации «Лучший детский спектакль» было присуждено детской театральной студии «Арлекин» при Салаватском башдрамтеатре.