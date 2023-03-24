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Вчера, 14:05

В Уфе будут названы финалисты фестиваля «Театральное Приволжье»

27 марта, в Международный день театра, в молодежном пространстве «Йәшлек Hous» в Уфе назовут имена победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Уфе будут названы финалисты фестиваля «Театральное Приволжье»
В Уфе будут названы финалисты фестиваля «Театральное Приволжье»

В ходе прямого подключения Башкортостан представит собственный рейтинг участников, составленный региональными членами жюри и экспертами. Каждый регион подготовил для зрителей и участников «Театрального Приволжья» видеоролик о самых ярких событиях фестиваля. В прямом включении примут участие финалисты регионального этапа: народный театр-студия «Диалог» из Белорецка и образцовый театр «Кулиска» Бижбулякского района.

Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте фестиваля «Театральное Приволжье» https://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/ и в социальной сети «ВКонтакте».

Масштабный театральный фестиваль проводится по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, что в прошлом году 3 место в номинации «Лучший молодежный спектакль» заняла башкирская студенческая народная театральная студия «Оскон» Башгосуниверситета. 2 место в номинации «Лучший детский спектакль» было присуждено детской театральной студии «Арлекин» при Салаватском башдрамтеатре.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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