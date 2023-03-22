В Уфе открылась художественная выставка «Уфимский калейдоскоп»

Светлана Чистякова профессиональный художник и педагог. Много лет проработала учителем рисования в общеобразовательных школах Уфы, была руководителем подросткового клуба «Дружба» Калининского района Уфы. Уже в зрелом возрасте начала участвовать в городских, региональных, международных выставках.

В экспозиции 30 работ, в которых из отдельных фрагментов складывается картина жизни большого города. Это старые дворики, сохранившие дух времени, уличные зарисовки, в героях которых можно узнать себя и своих друзей. Работы заряжают зрителя позитивом и хорошим настроением.

Выставка будет работать до конца апреля.