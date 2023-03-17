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Вчера, 12:48

В Уфу приедут исследователи творчества Шаляпина

23-25 марта Уфу впервые посетят исследователи творчества Федора Шаляпина, члены Межрегионального Шаляпинского центра (Москва) - профессор Московской консерватории Николай Кузнецов и кандидат искусствоведения, режиссер спектакля «Шаляпин/О'Нил» Амина Жаман, сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Уфу приедут исследователи творчества Шаляпина
В Уфу приедут исследователи творчества Шаляпина
23 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета Амина Жаман передаст театральному музею копии зарубежных афиш выдающегося танцовщика, уроженца Уфы Рудольфа Нуреева. Поклонники таланта великого артиста смогут принять участие в этом событии.

24 марта гости выступят на международной конференции «Великая дружба великих людей. К 150-летию Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова». Её организуют Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, министерство культуры РБ и уфимское отделение межрегионального Шаляпинского центра.

25 марта в малом зале Уфимского государственного института искусств Николай Кузнецов проведёт для вокалистов и педагогов мастер-класс «Актуализация теоретического наследия Шаляпина в XXI веке», посвящённый актёрскому мастерству оперного артиста.

В этот же день  в Национальном музее республики в рамках выставки «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта» состоится творческая встреча с Аминой Жаман. Гости вечера узнают о зарубежном периоде творчества Фёдора Шаляпина, о его дружбе с выдающимися артистами, режиссёрами, импресарио. Зрители окунутся в атмосферу Бродвея первой трети XX века, увидят видеофрагменты комедийно-оперного спектакля «Шаляпин/О’Нил» с участием ведущих артистов московских театров.

 

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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