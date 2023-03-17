В Уфу приедут исследователи творчества Шаляпина

24 марта гости выступят на международной конференции «Великая дружба великих людей. К 150-летию Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова». Её организуют Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, министерство культуры РБ и уфимское отделение межрегионального Шаляпинского центра.

25 марта в малом зале Уфимского государственного института искусств Николай Кузнецов проведёт для вокалистов и педагогов мастер-класс «Актуализация теоретического наследия Шаляпина в XXI веке», посвящённый актёрскому мастерству оперного артиста.

В этот же день в Национальном музее республики в рамках выставки «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта» состоится творческая встреча с Аминой Жаман. Гости вечера узнают о зарубежном периоде творчества Фёдора Шаляпина, о его дружбе с выдающимися артистами, режиссёрами, импресарио. Зрители окунутся в атмосферу Бродвея первой трети XX века, увидят видеофрагменты комедийно-оперного спектакля «Шаляпин/О’Нил» с участием ведущих артистов московских театров.