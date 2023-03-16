В Башкирии состоится фольклорный фестиваль «Кушнаренковские зори»

В рамках проекта состоятся конкурсные прослушивания для фольклорных коллективов, а также круглый стол для их руководителей.

Жюри определит победителей в четырех номинациях: «Традиция», «Преемственность», «Возрождение» и «Семейные ансамбли».

Первый (отборочный) этап проводился в режиме онлайн, в нем приняли участие 45 коллективов из 35 муниципальных образований республики. Участники представили видеозаписи своего исполнения разножанровых произведений (лирические, календарно-обрядовые, плясовые или хороводные песни и танцы, инструментальные наигрыши). Во втором туре примут участие 24 коллектива.