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Культура
Сегодня, 09:49

В Башкирии состоится фольклорный фестиваль «Кушнаренковские зори»

Сегодня в Кушнаренковском районе откроется VIII Республиканский фестиваль фольклорного творчества «Кушнаренковские зори», сообщает минкульт РБ.

В Башкирии состоится фольклорный фестиваль «Кушнаренковские зори»
В Башкирии состоится фольклорный фестиваль «Кушнаренковские зори»

В рамках проекта состоятся конкурсные прослушивания для фольклорных коллективов, а также круглый стол для их руководителей.  

Жюри определит победителей в четырех номинациях: «Традиция», «Преемственность», «Возрождение» и «Семейные ансамбли». 

Первый (отборочный) этап проводился  в режиме онлайн, в нем приняли участие 45 коллективов из 35 муниципальных образований республики. Участники представили видеозаписи своего исполнения разножанровых произведений (лирические, календарно-обрядовые, плясовые или хороводные песни и танцы, инструментальные наигрыши). Во втором туре примут участие 24 коллектива.

 

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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