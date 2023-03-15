В Уфе пройдет выставка графических новелл «Герои спецоперации»

Как сообщили в пресс-службе корпорации "Синергия", которая совместно с Российским обществом "Знание" разработала проект выставки, графические новеллы создали студенты университета "Синергия" по реальным историям героизма участников СВО.

- Такие проекты помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине, - рассказал президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов. - С этой целью был запущен сайт героиспецоперации.рф, а сами новеллы мы передали во многие российские школы для классных часов и "Разговоров о важном".

Фото с сайта: героиспецоперации.рф.