Подопечные центра «Ломая барьеры» из Уфы побывали в музее археологии и этнографии

Ребята с ментальными особенностями познакомились с уникальными экспонатами музея археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН: настоящим скелетом мамонта, стерлитамакским метеоритом, орудиями эпохи палеолита и, конечно, сарматским золотом.

- Экскурсии помогают ребятам расширять и закреплять знания, социальные контакты, представления об окружающем мире, - заметила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

И.о. руководителя УФИЦ РАН Василий Мартыненко выразил уверенность, что такие встречи важны для профориентации и развития талантов юных посетителей музея.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.