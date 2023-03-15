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Подопечные центра «Ломая барьеры» из Уфы побывали в музее археологии и этнографии

Экскурсию для ребят из уфимской коррекционной школы-интерната № 92 организовали центр социальных технологий "Ломая барьеры" и Комитет РБ по делам ЮНЕСКО при содействии УФИЦ РАН.

Подопечные центра «Ломая барьеры» из Уфы побывали на экскурсии в музее археологии и этнографии
Подопечные центра «Ломая барьеры» из Уфы побывали на экскурсии в музее археологии и этнографии

Ребята с ментальными особенностями познакомились с уникальными экспонатами музея археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН: настоящим скелетом мамонта, стерлитамакским метеоритом, орудиями эпохи палеолита и, конечно, сарматским золотом.

- Экскурсии помогают ребятам расширять и закреплять знания, социальные контакты, представления об окружающем мире, - заметила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

И.о. руководителя УФИЦ РАН Василий Мартыненко выразил уверенность, что такие встречи важны для профориентации и развития талантов юных посетителей музея.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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