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Культура
Вчера, 16:11

В Уфе пройдёт праздник весеннего равноденствия «Навруз»

19 марта в Уфе на площади агропарка «ЕврАзия» пройдет республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз».

В Уфе пройдёт праздник весеннего равноденствия «Навруз»
В Уфе пройдёт праздник весеннего равноденствия «Навруз»

Гости праздника смогут ближе познакомиться с национальной культурой и обычаями народов, проживающих в Башкортостане: башкиров, татар, таджиков, узбеков, туркменов, азербайджанцев, дагестанцев, казахов.

На площади агропарка разместятся дворики-юрты. Около каждого подворья будут расположены столы с блюдами национальной кухни. Всех желающих угостят праздничным пловом. Гости мероприятия смогут  принять участие в спортивных играх и состязаниях, традиционных обрядах и мастер-классах.

Для самых  юных гостей фестиваля будут организованы детские национальные игры. Активных участников ждут призы и подарки. Также будет представлена концертная программа из национальных песен и танцев.Впервые в республиканском празднике «Навруз» примут участие профессиональные артисты из Таджикистана.

Праздник начнется в 12.00 часов по адресу: проспект Дружбы народов, 21.

Напомним: первый республиканский праздник «Навруз» в Башкортостане отметили в 2001 году. С тех пор он проводится в Уфе ежегодно. Праздник символизирует весну и обновление природы. Само слово «Навруз» с персидского языка переводится как «новый день». В 2009 году Навруз-байрам был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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