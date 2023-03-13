В Уфе пройдёт театральный фестиваль «AРTылышФЕСТ»

В программе фестиваля - лучшие постановки ведущих театральных коллективов Башкортостана. В форуме примут участие 11 профессиональных театров из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая, Туймазов. В течение девяти дней они покажут 13 спектаклей, рассчитанных на самую разную аудиторию – детей, молодежь, взрослого зрителя.

Фестиваль зародился на основе проводившихся ежегодно театральных декадников проекта «Культура малой Родины». Это своеобразный творческий смотр театров республики.

На фестивале будет работать экспертный совет, в состав которого войдут уфимские театроведы Галина Вербицкая (театральный критик, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель искусств РБ) и Дина Давлетшина (театровед, театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан).

«AРTылышФЕСТ» призван стать площадкой для профессионального роста, творческих экспериментов и обмена лучшими практиками.