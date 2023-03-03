В Уфе пройдут Дни духовой музыки

С Национальным симфоническим оркестром РБ под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова выступят блистательные солисты: артист Государственной академической симфонической капеллы России Федор Шагов (туба) и концертмейстер группы труб Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов (флюгельгорн).

Слушателям будет представлена программа шедевров мировой классики: «Andante cantabile» в переложении для тубы с оркестром Петра Ильича Чайковского, Концерт для тубы Александра Арутюняна, Концерт для валторны с оркестром в переложении для флюгельгорна Рейнгольда Глиэра, симфоническая сюита «Царица Савская» Отторино Респиги и сюита «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

Фестиваль был учрежден в 2011 году с целью повышения интереса публики к духовому инструментальному искусству в России и знакомства с творчеством лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из ярчайших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено пресс-службой НСО РБ.