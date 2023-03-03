-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Сегодня, 14:41

В Уфе пройдут Дни духовой музыки

16 марта в Уфе состоится XI Международный музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки» (6+).  

В Уфе пройдут Дни духовой музыки
В Уфе пройдут Дни духовой музыки

С Национальным симфоническим оркестром РБ под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова выступят блистательные солисты: артист Государственной академической симфонической капеллы России Федор Шагов (туба) и концертмейстер группы труб Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов (флюгельгорн).

Слушателям будет представлена программа шедевров мировой классики: «Andante cantabile» в переложении для тубы с оркестром Петра Ильича Чайковского, Концерт для тубы Александра Арутюняна, Концерт для валторны с оркестром в переложении для флюгельгорна Рейнгольда Глиэра, симфоническая сюита «Царица Савская» Отторино Респиги и сюита «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

Фестиваль был учрежден в 2011 году с целью повышения интереса публики к духовому инструментальному искусству в России и знакомства с творчеством лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из ярчайших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено пресс-службой НСО РБ.  

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика