В Уфе пройдут «Нуреевские сезоны»

В этом году «Нуреевские сезоны» будут проходить в Москве, Уфе и Казани при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Торжественное открытие регионального этапа «Нуреевских сезонов» в Уфе пройдет в Башкирском государственном театре оперы и балета.

С 18 по 21 марта в кинотеатре «Родина» пройдут показы фильмов, посвященных великому артисту. Также в программе форума: фотоэкспозиция «Рудольф Нуреев. Возвращение», встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем.

«Проект имеет большую просветительскую и воспитательную роль, он, прежде всего, для молодежи. Харизматичный образ Нуреева, первой поп-иконы танца в мире, по сей день вызывает живой интерес, благодаря его необычной судьбе и величайшим достижениям в балете. Популяризация его творчества помогает нам повысить интерес сегодняшней молодежи к классическому искусству», - отмечает организатор проекта, руководитель компании «Свой почерк» Альфия Чеботарева.

Мероприятия проекта будут бесплатными, открытыми для всех желающих по предварительной регистрации.

Напомним, международный культурный проект «Нуреевские сезоны» впервые состоялся в 2018 году — в год 80-летия со дня рождения Нуреева и Год русского балета в России и за рубежом. В прошлом году, в преддверии 85-летия артиста, проект впервые шагнул в регионы России, где представил коллекцию художественных и документальных фильмов о Нурееве. Каждый из трех городов - участников непосредственно связан с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и одержал первую победу на конкурсе в Большом театре; в Уфе прошли его детство, юность, родилась его мечта о танце и состоялось становление его как артиста балета; с Казанью Нуреева связывало происхождение матери, родившейся в Татарстане, и сотрудничество в последние годы жизни с Татарским государственным академическим театром оперы и балета им. Мусы Джалиля.