-5 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Вчера, 17:45

Жителей Уфы поздравили с Днем родного языка на восьми языках

В столице Башкирии прошла международная дискуссионная площадка "Симфония языков Евразии", в которой дистанционно приняли участие представители Республики Саха (Якутия), Киргизии, Беларуси, Китая и Конго.

Жителей Уфы поздравили с Днем родного языка на восьми языках
Жителей Уфы поздравили с Днем родного языка на восьми языках

Как рассказали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО, участники конференции договорились усилить сотрудничество по линии сохранения языкового и культурного разнообразия.

- То, насколько быстро наши коллеги из дружественных стран откликнулись на приглашение, доказывает важность и внимательное отношение движения ЮНЕСКО к вопросу сохранения многоязычных и многокультурных обществ, - отметила исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Участники конференции поздравили всех с Международным днем родного языка на русском, башкирском, китайском, белорусском, французском, английском, арабском и кыргызском языках.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика