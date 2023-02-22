Жителей Уфы поздравили с Днем родного языка на восьми языках

Как рассказали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО, участники конференции договорились усилить сотрудничество по линии сохранения языкового и культурного разнообразия.

- То, насколько быстро наши коллеги из дружественных стран откликнулись на приглашение, доказывает важность и внимательное отношение движения ЮНЕСКО к вопросу сохранения многоязычных и многокультурных обществ, - отметила исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Участники конференции поздравили всех с Международным днем родного языка на русском, башкирском, китайском, белорусском, французском, английском, арабском и кыргызском языках.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.