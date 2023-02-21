В Уфе пройдёт концерт памяти легенды башкирской оперы Магафуры Салигаскаровой

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов.

В программе посвящённого ей вечера под аккомпанемент рояля прозвучат знаменитые русские и зарубежные арии и романсы в исполнении солистов оперной труппы Эльвиры Алькиной, Ларисы Ахметовой, Регины Звегинцевой, Назгуль Ибрагимовой, Ямиля Абдульманова и Айтугана Вальмухаметова.

Вечер поведет музыковед и журналист Миляуша Идрисова.

Фото пресс-службы Башоперы.