Флешмоб «РБ»: в любви к родному языку признался доктор филологических наук Андрей Беляев

Представляем ещё одного участника акции, которую газета «Республика Башкортостан» посвятила Дню родного языка. Это доктор филологических наук, профессор Андрей Николаевич Беляев. Он преподает немецкий язык студентам Башкирского аграрного университета и является тонким ценителем русской поэзии и прозы. На нашу просьбу присоединиться к флешмобу Андрей Николаевич откликнулся сразу, выбрав строки поэта Александра Шибаева.

Полный текст стихотворения «В день солнечный июльский»:



В день солнечный июльский,

Цветы, цветы вокруг.

Красив язык мой русский,

Как этот летний луг.

Иду тропинкой узкой —

Деревья до небес!

Могуч язык мой русский,

Как этот русский лес!

И в радости, и в грусти —

Он всякий час со мной.

Родной язык мой русский,

Как Родина, родной!