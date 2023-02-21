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Флешмоб «РБ»: Стихотворение Габдуллы Тукая о родном языке читает певец Руслан Зулькарнаев

Заслуженный артист Республики Башкортостан с удовольствием присоединился к празднованию Дня народного языка.

Флешмоб «РБ»: Стихотворение Габдуллы Тукая о родном языке читает певец Руслан Зулькарнаев
Флешмоб «РБ»: Стихотворение Габдуллы Тукая о родном языке читает певец Руслан Зулькарнаев

Заслуженный артист Республики Башкортостан Руслан Зулькарнаев на приглашение принять участие в акции газеты «Республика Башкортостан» по чтению стихов на родном языке откликнулся моментально – в телефонной трубке сразу зазвучали стихи татарского поэта Габдуллы Тукая «Родной язык»: «Родной язык — святой язык, отца и матери язык…»

Но мы прервали певца и попросили прочитать это стихотворение на татарском и снять это маленькое выступление на видео. «С удовольствием!», - ответил Руслан.

Он также рассказал «РБ», что знает много стихотворений русских и национальных поэтов, один из любимых среди них – Габдулла Тукай. Кстати, стихотворение «Родной язык» стало основой для песни, которую Зулькарнаев часто исполняет в кругу друзей.

Татарский поэт Габдулла Тукай прожил всего 26 лет. За это время издал около 30 томов стихов, одним из первых стал писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. Благодаря Тукаю жители, говорящие на татарском языке познакомились с творчеством Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Многие его произведения стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинского и Большого театров.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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