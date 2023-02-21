-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Сегодня, 18:21

Флешмоб «РБ»: к акции в честь родного языка присоединилась профессор Ольга Новикова

Профессор и доктор филологических наук прочитала отрывок из стихотворения Анны Ахматовой.

Флешмоб «РБ»: к акции в честь родного языка присоединилась профессор Ольга Новикова
Флешмоб «РБ»: к акции в честь родного языка присоединилась профессор Ольга Новикова

Для участия в акции газеты «Республика Башкортостан», посвящённой Дню родного языка, доктор филологических наук, профессор Ольга Новикова выбрала отрывок из стихотворения, которое в 1942 году написала Анна Ахматова. С тех прошло больше восьмидесяти лет, а стихотворение не стареет.

Анна Ахматова «Мужество»

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика