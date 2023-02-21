Флешмоб «РБ»: к акции в честь родного языка присоединилась профессор Ольга Новикова

Для участия в акции газеты «Республика Башкортостан», посвящённой Дню родного языка, доктор филологических наук, профессор Ольга Новикова выбрала отрывок из стихотворения, которое в 1942 году написала Анна Ахматова. С тех прошло больше восьмидесяти лет, а стихотворение не стареет.

Анна Ахматова «Мужество»

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.