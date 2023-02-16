В Башкирии провели две тысячи концертов и фестивалей, посвященных культурному наследию народов России

Одной из важных задач в сохранении культурного наследия сегодня является пополнение реестра объектов нематериального культурного наследия народов Башкортостана, которое ведется Республиканским центром народного творчества совместно с муниципальными образованиями региона. Рабочая группа по составлению реестра впоследствии защищает уникальные объекты республики перед федеральными экспертами для включения их в федеральный реестр.

Как сообщили на коллегии, в 2022 году в федеральный реестр включили два объекта от Башкортостана: «Метод ловли волков в Баймакском районе Башкортостана (бүре һуғыу)» и «Русские песенные традиции Белокатайского района Башкортостана в творчестве народного фольклорного коллектива «Берестиночка».

Фото пресс-службы минкульта РБ.