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Культура
Вчера, 15:56

В Башкирии провели две тысячи концертов и фестивалей, посвященных культурному наследию народов России

Две тысячи мероприятий с охватом два миллиона человек проведено в Год культурного наследия народов России в Башкортостане. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии министерства культуры РБ.

В Башкирии провели две тысячи концертов и фестивалей, посвященных культурному наследию народов России
В Башкирии провели две тысячи концертов и фестивалей, посвященных культурному наследию народов России
-  Одним из ярких событий стало проведение Республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие Дружбы», который охватил всю республику. В течение года комиссией просмотрено 63 фестивальных программы. В фестивале приняли участие 1188 коллективов с общим количеством 21204 участника. Мероприятие позволило выявить новые тенденции и перспективы в развитии любительского искусства, оценить творческий уровень коллективо, тенденции развития этнической культуры многонационального Башкортостана, - сообщил генеральный директор Республиканского центра народного творчества Салават Киреев.

Одной из важных задач в сохранении культурного наследия сегодня является пополнение реестра объектов нематериального культурного наследия народов  Башкортостана, которое ведется Республиканским центром народного творчества совместно с муниципальными образованиями региона. Рабочая группа по составлению реестра впоследствии защищает уникальные объекты республики перед федеральными экспертами для включения их в федеральный реестр.

Как сообщили на коллегии, в 2022 году в федеральный реестр включили два объекта от Башкортостана: «Метод ловли волков в Баймакском районе Башкортостана (бүре һуғыу)» и «Русские песенные традиции Белокатайского района Башкортостана в творчестве народного фольклорного коллектива «Берестиночка».

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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