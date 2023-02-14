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Радий Хабиров открыл год, посвящённый 150-летию Фёдора Шаляпина

Глава РБ посетил концерт «Его величество бас» на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, приуроченный к официальному открытию года празднования 150-летия со дня рождения Фёдора Шаляпина, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров открыл год, посвящённый 150-летию Фёдора Шаляпина
Радий Хабиров открыл год, посвящённый 150-летию Фёдора Шаляпина

 – Фёдор Иванович Шаляпин – человек уникальной судьбы, удивительно талантливый исполнитель. Он выходец из простой крестьянской семьи, приехал в Уфу совсем молодым мальчишкой. Мы, жители Башкортостана, гордимся тем, что гениальный русский бас начал свой творческий путь именно здесь, в нашем замечательном городе, – отметил Радий Хабиров. – Мы делаем всё, чтобы сохранить в Уфе память о великом певце.

 В соцсетях Радий Хабиров выложил фото афиш выступлений Шаляпина на лучших мировых сценах. Как сообщил глава РБ, эти афиши станут экспонатами музея музыки им. Шаляпина, который решено открыть в Уфе. 

- Сегодня мы открыли год Шаляпина. В его рамках в республике будут проходить концерты и спектакли, конкурсы вокалистов, музыкальные и музейные вечера,-отметил Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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