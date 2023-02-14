Радий Хабиров открыл год, посвящённый 150-летию Фёдора Шаляпина

– Фёдор Иванович Шаляпин – человек уникальной судьбы, удивительно талантливый исполнитель. Он выходец из простой крестьянской семьи, приехал в Уфу совсем молодым мальчишкой. Мы, жители Башкортостана, гордимся тем, что гениальный русский бас начал свой творческий путь именно здесь, в нашем замечательном городе, – отметил Радий Хабиров. – Мы делаем всё, чтобы сохранить в Уфе память о великом певце.

В соцсетях Радий Хабиров выложил фото афиш выступлений Шаляпина на лучших мировых сценах. Как сообщил глава РБ, эти афиши станут экспонатами музея музыки им. Шаляпина, который решено открыть в Уфе.

- Сегодня мы открыли год Шаляпина. В его рамках в республике будут проходить концерты и спектакли, конкурсы вокалистов, музыкальные и музейные вечера,-отметил Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.