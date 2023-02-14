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Культура
Сегодня, 16:46

Радий Хабиров: «Надо глубже копать!»

На встрече с журналистами глава республики рассказал, какое значение будет иметь для Башкирии и России Евразийский музей кочевых цивилизаций.

Радий Хабиров: «Надо глубже копать!»
Радий Хабиров: «Надо глубже копать!»

Сегодня в ЦУР Башкирии обсуждалась концепция Евразийского музея кочевых цивилизаций, который планируется построить в Чишминском районе около мавзолея Тура-хана. Предполагается, что в музее будут четыре зала, соответсвующие разным хронологическим периодам развития кочевых цивилизаций. В марте этого года начнется строительство визит-центра.

При этом Радий Хабиров предложил увеличить площадь объекта, чтобы там можно было разместить художественные экспозиции и площадки для проведения мероприятий.

"Там будет и музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Это будет Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций", - отметил Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что научные изыскания в этой области помогут определить роль башкирского народа в развитии цивилизации и сохранить историческое наследие - материальное и нематериальное, оставшееся от наших далеких предков.

"Поэтому нам это все вместе надо объединять, еще глубже и глубже копать", - подчеркнул Радий Хабиров.

Новый объект привлечет и туристов. По мнению заместителя директора республиканского Центра развития туризма Артура Идельбаева, уже в этом году турпоток может достичь 20 тысяч человек. Будут способствовать этому и мероприятия, запланированные на 2023 год на территории будущего музея: молодежный сабантуй, спортивные состязания по стрельбе из лука и многоборью, фестиваль народных промыслов. В будущем планируется регулярно проводить историко-этнографический фольклорный фестиваль "Путь кочевника".

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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