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Сегодня, 15:21

Дети из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в уфимском телецентре

Радио «Юлдаш» и Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ организовали экскурсию для детей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, проживающих в пункте временного размещения в санатории «Речные зори».

Дети из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в уфимском телецентре
Дети из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в уфимском телецентре

В декабре 2022 года председатель комиссии Молодежной общественной палаты республики Ильнур Рамазанов во время посещения пункта временного размещения пообещал детям организовать экскурсию в телецентр. Обещание было выполнено 9 февраля: 25 школьников побывали в редакциях телеканалов «БСТ», «Салям», «Тамыр», радио «Юлдаш», «Юлдаш plus», «Ашкадар» и «Спутник ФМ».

Ребята увидели студии, монтажные столы, пульт управления эфиром, профессиональные микрофоны, и даже сами дали интервью.  После экскурсии гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов и заместитель гендиректора по радиовещанию Танзиля Ульмясбаева подарили детям наборы для творчества.

Фото предоставлено Молодежной ОП РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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