Дети из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в уфимском телецентре

В декабре 2022 года председатель комиссии Молодежной общественной палаты республики Ильнур Рамазанов во время посещения пункта временного размещения пообещал детям организовать экскурсию в телецентр. Обещание было выполнено 9 февраля: 25 школьников побывали в редакциях телеканалов «БСТ», «Салям», «Тамыр», радио «Юлдаш», «Юлдаш plus», «Ашкадар» и «Спутник ФМ».

Ребята увидели студии, монтажные столы, пульт управления эфиром, профессиональные микрофоны, и даже сами дали интервью. После экскурсии гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов и заместитель гендиректора по радиовещанию Танзиля Ульмясбаева подарили детям наборы для творчества.

Фото предоставлено Молодежной ОП РБ