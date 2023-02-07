В Башкирии пройдёт фестиваль Владимира Спивакова  

Под управлением одного из самых знаменитых скрипачей и дирижеров мира в Уфе и Салавате выступит Национальный филармонический оркестр России.

Первый концерт состоится 21 февраля в ГКЗ «Башкортостан». В программе концерта: Ж. Бизе - Р. Щедрин. «Кармен-сюита»; Г. Форе. Павана; Ж. Ибер. «Париж», симфоническая сюита; М. Равель «Болеро».

22 февраля оркестр сыграет Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор Бетховетна и «Сюиту для променадного оркестра» Шостаковича.

23 февраля в программе концерта в Стерлитамаке любимые произведения П. И. Чайковского и Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» Хачатуряна.

Концерты проходят в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Фото из открытого источника.